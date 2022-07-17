Союз биатлонистов РФ подтвердил гибель Малиновского на Камчатке

Союз биатлонистов России сообщил о гибели многократного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского в крушении вертолета на Камчатке.

Как сообщается на сайте СБР, биатлонист после завершения спортивной карьеры стал пилотом и работал на Камчатке, где родился и вырос. Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

По данным МЧС, пропавший 16 июля частный вертолет Robinson был обнаружен днем 17 июля сгоревшим в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. На борту помимо Малиновского находились двое пассажиров, никто из них не выжил.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что вертолет выполнял частный рейс, а группа не была зарегистрирована как туристическая. В месте крушения вертолета была низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропавший на Камчатке вертолет Robinson обнаружили сгоревшим.