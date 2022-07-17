Врач Токарев: боль в горле и увеличение лимфоузлов могут быть симптомами оспы обезьян

У оспы обезьян появился еще один симптом — боль в горле, совмещенная с увеличением лимфоузлов и общей вирусной интоксикацией.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что главными симптомами оспы обезьян остаются симметричная сыпь, лихорадка и увеличение лимфоузлов. Об этом сообщает Ura.ru.

У человека, зараженного оспой обезьян, преобладают симптомы вирусной инфекции. Поэтому болезнь может проявляться в виде болей в горле, общего недомогания и лихорадки. При этом обязательным признаком является сыпь, которая проявляется стадиями, имеет симметричный и системный характер. Боль в горле при данной оспе вызывают повышение температуры, общий интоксикационный синдром и воспалительные процессы в шейных и подчелюстных лимфоузлах.

Токарев добавил, что оспу обезьян в легкой форме можно спутать с аллергией. Высыпания при оспе обезьян развиваются поэтапно — от пятен и пузырьков до пустул и корочек. Но в некоторых случаях сыпь проходит не в ярко выраженной, а стертой форме. Тогда она будет напоминать аллергическую реакцию. Поэтому в случае появления сыпи необходимо перестраховаться и посетить врача.

По словам врача, отличить аллергию от оспы обезьян по ряду признаков. В случае с оспой у пациента будут лихорадка и увеличение лимфоузлов, тогда как для аллергий они не характерны. При оспе обычно не бывает зуда, а при аллергии он присутствует. Кроме того, высыпания при оспе появляются симметрично и последовательно. Сначала она начинается на лице, затем на ладонях и ступах, а также на слизистой оболочке рта.

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