Суд арестовал бывшего замглавы Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти

В Петербурге суд заключил под стражу бывшего замглавы Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Дениса Чибисова, обвиняемого в крупном коммерческом подкупе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Чибисова и отправил его в СИЗО до 5 сентября.

Бывшему заместителю и экс-руководителю Александру Горшеневу предъявлено обвинение в четырех эпизодах коммерческого подкупа в 2020-2021 годах. Фигурантам вменяют растрату 56 миллионов рублей из двух миллиардов, выделенных по субсидии из федерального и областного бюджетов на финансирование проблемных долгостроев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший инспектор ГИБДД в Ленобласти получил условный срок за взятки на 47 млн.