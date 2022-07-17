Суд арестовал бывшего замглавы Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти

Суд арестовал бывшего замглавы Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти
Бывшего замглавы фонда арестовал Красногвардейский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд заключил под стражу бывшего замглавы Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Дениса Чибисова, обвиняемого в крупном коммерческом подкупе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Чибисова и отправил его в СИЗО до 5 сентября.

Бывшему заместителю и экс-руководителю Александру Горшеневу предъявлено обвинение в четырех эпизодах коммерческого подкупа в 2020-2021 годах. Фигурантам вменяют растрату 56 миллионов рублей из двух миллиардов, выделенных по субсидии из федерального и областного бюджетов на финансирование проблемных долгостроев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший инспектор ГИБДД в Ленобласти получил условный срок за взятки на 47 млн.

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