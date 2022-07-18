Роспотребнадзор назвал места, безопасные для купания в Ленобласти

Обновлен список водоемов Ленинградской области, в которых можно купаться.

Новый список представил Роспотребнадзор. Согласно результатам лабораторных исследований на 15 июля, качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов в 10 районах 47 региона.

Таким образом горожане, жители Ленобласти и гости могут купаться в озере Донцо, реке Луга, озере Лемболовское, озере Медное, в Финском заливе (только в деревне Выбье), озере Светлое, реке Шингарка, озёрах Омчино и Толони, реке Вуокса, в озерах Отрадное и Раздолинское.

Также для купания подойдут озера Павловское в Бокситогорске, река Плюсса в Сланцах и озеро Нестеровское в «Шапки».

А вот в реке Волхов, в озере Долгое деревни Надино, в реке Оредеж в посёлка Вырица и Сиверский, а также в Финском заливе у форта Красная Горка вода совсем не подходит для безопасного купания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцев настоятельно просят быть осторожными на воде и соблюдать все правила безопасности, а также не оставлять детей без присмотра у водоемов и рек.