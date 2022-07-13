МЧС России рассказали, сколько человек в Петербурге утонуло с начала купального сезона

МЧС России рассказали, сколько человек в Петербурге утонуло с начала купального сезона. Фото: unsplash

МЧС России рассказали, сколько человек в Петербурге утонуло с начала купального сезона. Фото: unsplash

Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти настоятельно просят быть осторожными на воде и соблюдать все правила безопасности, а также не оставлять детей без присмотра у водоемов и рек.

Спасатели Северной столицы рассказали, что с начала купального сезона в Петербурге утонули 23 человека, в том числе, двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы летний отдых не омрачился трагедией, Главное управление МЧС России по городу просит граждан соблюдать элементарные меры безопасности во время отдыха на воде, а также призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра.

В связи с этим ведомство представила два социальных видеоролика, где в одном речь идет недосмотре за ребенком, а в другом — об употреблении алкоголя во время купания. Посмотреть их можно в Telegram-канале Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что зачастую утопления происходили после посиделок с алкоголем на берегу.