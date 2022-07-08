Этим летом в Петербурге и Ленобласти утонули 35 человек

В аномально жарком июне жители Петербурга и Ленобласти старались как можно чаще выбираться на пляжи. Вот только для кого-то отдых у водоемов стал последним.

С начала лета, по данным регионального управления МЧС, на территории Петербурга утонуло 17 человек, в том числе трое детей. В Ленобласти же число погибших на воде достигло 18, среди которых были пятеро детей.

Зачастую утопления происходили после посиделок с алкоголем на берегу. Один из таких случаев произошел 25 июня на берегу реки на Большеохтинском проспекте. Компания мужчин отдыхала на траве у водоема. В какой-то момент 47-летний подвыпивший петербуржец решил искупаться в Охте, но оступился и сорвался в воду со склона. Друзья не сразу заметили его пропажу, а когда спохватились было уже поздно — мужчина захлебнулся и умер. Об этом пишет Neva.Today.

В водоемах погибали не только взрослые, но и дети. С начала лета утонули трое ребят. Двое из них — на Дубковском пляже. 28 июня там пропал девятилетний мальчик, который отдыхал на Финском заливе вместе с семьей. С братом они пошли купаться, что из воды вышел только один. Мальчика нашли тем же вечером уже мертвым.

Второй ребенок погиб в Дубках через несколько дней — 1 июля. Шестилетний мальчик утонул, когда его дядя вышел на берег и отвлекся. Больше ребенка никто не видел.

Еще одна жертва — десятилетняя девочка, утонувшая на пляже Суздальские озера. Она пошла купаться, но на берег уже не вышла. Прибывшие на место спасатели за 15 минут нашли девочку на дне озера.

Водоемы в Ленинградской области в жару стали местом гибели 18 человек. Один из таких случаев произошел 11 июня на Большом Симагинском озере. Двое братьев отправились на рыбалку и взяли с собой алкоголь. Посреди озера мужчины решили поменяться местами и случайно раскачали лодку, из-за чего она перевернулась вверх дном. Добраться до берега живым удалось только одному. Тело его 41-летнего брата нашли у базы отдыха «Лесная рапсодия».

Случаев гибели детей в Ленобласти в этом году было больше чем в Петербурге. Так, 5 июня погибла годовалая девочка, которая приехала на отдых с семьей в поселок Запорожье. Многодетные родители арендовали частный дом и пошли купаться в местный пруд. Девочку посадили плескаться, но по их недосмотру все закончилось трагично.

Еще один ребенок погиб 5 июля в реке Волхов. Мальчик решил освежиться в необорудованном для купания месте и утонул. Спасатели нашли его тело на дне реки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маленький мальчик утонул на карьере в Ленобласти, пока родители спали в палатке.