Петербуржцы раскрыли самые грибные и ягодные места Ленобласти

За прошедшие выходные жителям Петербурга и Ленинградской области повезло насобирать достаточно грибов и ягод. Выяснилось, в каких районах лучше всего пошел урожай.

В лесах Ленобласти нашли и лисички, и чернику. Кроме того, из леса многие уходили с полными корзинами и ведрами морошки. Кому-то даже посчастливилось наткнуться на подосиновики, подберезовики и боровики. Снимками собранного урожая петербуржцы и жители Ленобласти поделились в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПБ».

Больше всего «улова» удалось выхватить из Выборгского и Всеволожского района, а также из Тосненского, Приозерского и Лодейнопольского.

Однако, несмотря на богатый урожай, грибники и собиратели ягод предупредили: в лесах активно хозяйничают клещи, поэтому нужно предусмотреть этот момент и максимально защитить себя от них.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кроме лисичек можно встретить и другие грибы, например, остались пенсионеры еще с прошлого года. Эксперт рассказал, когда же лучше всего собирать урожай, и чего ждать грибникам в этом году.