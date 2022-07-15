Колесов рассказал, какого улова ждать грибникам в 2022 году

Не так давно леса Ленобласти засыпали лисички и ягоды. Кроме лисичек можно встретить и другие грибы, например, остались пенсионеры еще с прошлого года. Эксперт рассказал, когда же лучше всего собирать урожай, и чего ждать грибникам в этом году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что появление грибов в лесах Ленинградской области очень часто не связывается с погодой, при этом активность их роста зависит от других факторов и имеет свои особенности. Об этом синоптик рассказал в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург».

В текущем же году, по мнению Колесова, ожидается хороший грибной период, поэтому любители «тихой охоты» смогут собрать достаточно крупный урожай.

Сейчас высокая температура и осадки способствуют росту грибов, однако их активный рост все же зависит от конкретной местности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы и жители Ленинградской области активно делятся собранных урожаем лисичек в социальных сетях. Граждане выкладывают снимки, на которых изображены полные ведра, короба, пакеты грибов.