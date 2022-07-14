После дождей леса Ленобласти утопают в лисичках и ягодах

После дождей леса Ленобласти утопают в лисичках. Фото: группа "ВКонтакте"/"Грибы и Грибники СПБ"

После дождей леса Ленобласти утопают в лисичках. Фото: группа "ВКонтакте"/"Грибы и Грибники СПБ"

Петербуржцы и жители Ленинградской области активно делятся собранных урожаем лисичек в социальных сетях: они выкладывают снимки, на которых изображены полные ведра, короба, пакеты грибов.

Любителям «тихой охоты» из Петербурга в этот раз несказанно повезло — в Ленинградской области на днях леса буквально усыпало лисичками! Соответствующий вывод можно сделать, посмотрев на снимки грибников в группах «ВКонтакте», например, в сообществе «Грибы и Грибники СПБ».

Очень долго жители Ленобласти и Петербурга ждали улова грибов: мешала жара. Теперь же в лесах есть чем поживиться, — обильные и длительные дожди дали о себе знать.

Судя по снимкам, собранного урожая хватит для вкусного обеда на всю семью. Оказалось, что по пути кому-то даже удалось найти землянику, морошку и немножко других грибов, например, подберезовиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов выехал за город и поделился своим грибным «уловом».