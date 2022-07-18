Главный синоптик Петербурга рассказал о плохих выходных и о лучших перспективах

По мнению главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, прошедшие выходные стали плохими не только для осуществления каких-либо дел, но и их планирования. Правда, в ближайшем будущем погода нормализуется: станет теплее и дожди прекратятся.

Синоптик отметил, что 16 и 17 июля дожди хоть и были кратковременными, но шли друг за другом, что мешало составить хотя какой-то точный список дел. При этом «нормальные» грибы так и не пошли, в лесах Ленобласти горожане находят одни лисички.

Однако, как отметил специалист, есть и хорошая новость. Например, полностью погасили пожарную опасность в лесах.

Касательно перспектив Колесов заявил, что улучшение погоды точно будет. Сегодня еще прохладный день, когда температура воздуха колеблется в районе +18 градусов, но с завтрашнего дня уже потеплеет и будет до +22 градусов. При этом кратковременные дожди 19 июля пройдут местами, а с 19 на 20 в большинстве районов.

Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом и будет сухо и тепло, заключил синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за прошедшие выходные горожанам и жителям Ленобласти повезло насобирать достаточно грибов и ягод. Выяснилось, в каких районах лучше всего пошел урожай.