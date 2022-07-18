H&M принял решение об окончательном уходе из России

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M решил окончательно покинуть Россию.

Об уходе бренда сообщили на сайте H&M Group, а также информацию подтвердили ТАСС. Компани я приняла решение об уходе на фоне текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего.

«Компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — заявили в опубликованном пресс-релизе.

Перед тем, как окончательно уйти H&M откроет свои магазины и распродаст оставшиеся вещи. Также гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон отметила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу. Благодарности адресованы и клиентам.

«Мы глубоко опечалены влиянием, которое оно окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность», — заключила Хельмерссон.

В ближайшие месяцы H&M будет уделять основное внимание «обеспечению ответственного прекращения работы» и поддержке «всех причастных сотрудников». Полный уход из России, по оценкам фирмы, повлечет за собой затраты в размере 2 млрд шведских крон (примерно $192 млн).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сайте ИКЕА началась долгожданная распродажа, но зависла: из-за огромного спроса начались сбои, приобрести что-либо стало невозможно.