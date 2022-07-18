IKEA ограничила время на покупки «онлайн» до 10-15 минут

IKEA ограничила время на покупки "онлайн" до 10-15 минут. Фото: Pxhere

IKEA ограничила время на покупки "онлайн" до 10-15 минут. Фото: Pxhere

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA придумывает все более изощренные способы продать свой оставшийся товар. Теперь время пребывания пользователя на сайте ограничено до 10-15 минут.

Делать покупки на сайте IKEA сейчас нужно быстро. У одного человека есть 10-15 минут чтобы определиться с тем, что он хочет купить, добавить в корзину и оформить желаемое. Об этом сообщается на сайте магазина.

При этом электронная очередь никуда не пропала, все еще приходится ждать, чтобы просто попасть на сайт. Время ожидания будет зависеть от количества пользователей на сайте.

Личный кабинет и возможность составить список покупок до сих пор не работают. Товары просят добавлять сразу в корзину.

Заключительная онлайн-распродажа IKEA, которая закрывает свой бизнес в России, началась ночью 5 июля. Сайт почти сразу перестал работать. Только некоторым покупателям удалось оформить и оплатить заказ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шведская торговая сеть IKEA пока не подтвердила планы по продаже торговых точек в России.