Минпромторг сообщил, что IKEA не подтвердила планы по продаже торговых точек в РФ

Минпромторг сообщил, что IKEA не подтвердила планы по продаже торговых точек в РФ
В Минпромторге заявили, что пока рано что-то говорить на тему смены владельца бизнеса IKEA в РФ. Фото: Unsplash

Шведская торговая сеть IKEA пока не подтвердила планы по продаже торговых точек в России.

Как сообщил заместитель главы российского Минпромторга Виктор Евтухов, пока ритейлер не подтверждает, что собирается продать торговые точки на территории РФ. Поэтому, по его словам, пока рано что-то говорить на тему смены владельца бизнеса IKEA в РФ.

В начале марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. 15 июня стало известно, что IKEA намерена продать четыре завода в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Помимо продажи фабрик речь идет и о сокращении части работников на производствах. Также компания начала распродавать остатки товара со складов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что IKEA отказала петербуржцам и москвичам в оформлении заказов.

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