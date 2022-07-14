IKEA отказала петербуржцам и москвичам в оформлении заказов

Жители Петербурга и Москвы временно не могут делать заказы на сайте шведско-нидерландской торговой сети IKEA.

Отказ в заказах объясняется отсутствием свободных интервалов для доставки и самовывоза. Информация об этом появилась на сайте магазина.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — отмечается в обращении к покупателям.

При этом о возобновлении продажи товаров в настоящий момент не сообщается. Также представители компании признались, что в процессе оформления заказа могут появиться технические сложности. В дополнение ко всему жители России не могут воспользоваться личным кабинетом и сформировать список покупок, поэтому приводится рекомендация добавлять товар сразу в корзину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из почти тысячи сотрудников завода IKEA в Тихвине по соглашению сторон уволят 500 человек.