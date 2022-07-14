В Ленобласти по соглашению сторон уволят половину сотрудников IKEA

Из почти тысячи сотрудников завода IKEA в Тихвине по соглашению сторон уволят 500 сотрудников.

О сокращении штата сотрудников завода «Икеа индастри Тихвин» в Ленобласти на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

По ее словам, сейчас предприятие находится в простое, который будет продлен июль и август, поэтому было принято решение об увольнении 500 сотрудников по соглашению сторон.

Астратова подчеркнула, что сейчас уже 108 человек подписали соглашение, и предприятие выплатит им обозначенную сумму при их увольнении.

Также председатель комитета отметила, что людям оставшимся без работы готовы оказать содействие в трудоустройстве, а также, в случае необходимости, сотрудников могут переобучить и способствовать их повышению квалификации для трудоустройства на доступные вакансии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работники точек IKEA на территории России устроили массовый протес против полного закрытия магазинов.