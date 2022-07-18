В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил пятиклассника

В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил пятиклассника. Фото: Pxhere

В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил пятиклассника. Фото: Pxhere

Житель Петербурга был задержан за развращение пятиклассника на школьном футбольном поле в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло еще 15 июля около 19:45. Тогда было установлено, что неизвестный неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего, прибывшего с частной целью в РФ, на футбольном поле.

Позже, на 5-ом Предпортовом проезде «по горячим следам» удалось поймать 37-летнего гражданина, который совершил указанное преступление. Мужчину задержали и поместили в ИВС .

По факту развратных действий возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произведшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в деревне «Долговка» Лужского района две несовершеннолетние девочки подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны мужчины.