В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил пятиклассника

Житель Петербурга был задержан за развращение пятиклассника на школьном футбольном поле в Московском районе.
Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло еще 15 июля около 19:45. Тогда было установлено, что неизвестный неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего, прибывшего с частной целью в РФ, на футбольном поле.
Позже, на 5-ом Предпортовом проезде «по горячим следам» удалось поймать 37-летнего гражданина, который совершил указанное преступление. Мужчину задержали и поместили в ИВС .
По факту развратных действий возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произведшего.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в деревне «Долговка» Лужского района две несовершеннолетние девочки подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны мужчины.