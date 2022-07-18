Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно снять осиное гнездо

Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно снять осиное гнездо. Фото: Pxhere

Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно снять осиное гнездо. Фото: Pxhere

Петербуржцев начало беспокоить нашествие пчел. Например, в Приморском районе пчелы поселились на щитке управления светофором, а после очередная пчелиная семья выбрала для себя в качестве временного жилища салон красоты в Мурино.

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург», как спастись от полосатых насекомых. Эксперт отметил, что появление пчел сейчас — это вполне естественно.

«Это происходит летом, с конца мая иногда пчелы роятся даже до середины августа», — утверждает Глазков.

Эксперт рассказал, что из одной семьи может вылететь до пяти роев. Сейчас в Мурино прилетел «первак», являющийся крупным роем. Вес такого «семейства» пчел, по словам эксперта, до 4 килограммов, в котором уживаются 10 тысяч насекомых.

По словам биолога, петербуржцам (особенно с аллергией) нужно опасаться пчел. При этом, когда насекомые роятся, их брюшко забито медом, поэтому они не могут его подогнуть, чтобы ужалить человека.

Вторая половина лета может стать еще более проблемной в плане размножения пчел и ос. В связи с этим Глазков поделился, как самостоятельно избавиться от осиных гнезд.

Он рассказал, что нужно надеть на себя москитную сетку, плотную куртку, перчатки и сапоги, а также обязательно защитить лицо. После этого необходимо взять полиэтиленовый пакет и нож. Гнездо нужно накрыть пакетом, после чего резко сузить, ножом отрезать место крепления осиного гнезда к дереву. При этом ос нужно будет сжечь, добавил биолог.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лоси бегут от насекомых на дороги Петербурга и Ленинградской области. Водителей просят быть крайне осторожными.