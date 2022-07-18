В Ленобласти пенсионеры могут перестать платить в общественном транспорте

В Ленобласти пенсионеры могут перестать платить в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленобласти пенсионеры могут перестать платить в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Речь идет о гражданах 75 лет и старше.

Новая льгота может появиться в Ленобласти и распространиться на пенсионеров. Об этом стало известно в ходе прямой телефонной линии с губернатором Александром Дрозденко.

Жительница Тосненского района поинтересовалась, может ли вернуться бесплатный проезд в области для пенсионеров, как было раньше. Она напомнила, что в прежние времена пожилые граждане о 75 лет могли бесплатно ездить при предъявлении паспорта, но теперь времена поменялись и условия тоже.

Дрозденко заявил, что подобная мера действовала еще в 2020 году, но была не областной льготой, а временной договоренностью комитета по транспорту с компаниями-перевозчиками, на добровольной основе согласившиеся предоставить бесплатный проезд.

До 1 августа вопрос о введении бесплатного проезда пенсионеров в регионе должны решить и, вероятно, даже вывести его на законный уровень, заключил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что граждане перебегают дорогу по диагонали из-за того, что не хотят делать круг и обходить все пешеходные переходы.