В Ленобласти пенсионеры могут перестать платить в общественном транспорте

Речь идет о гражданах 75 лет и старше.
Новая льгота может появиться в Ленобласти и распространиться на пенсионеров. Об этом стало известно в ходе прямой телефонной линии с губернатором Александром Дрозденко.
Жительница Тосненского района поинтересовалась, может ли вернуться бесплатный проезд в области для пенсионеров, как было раньше. Она напомнила, что в прежние времена пожилые граждане о 75 лет могли бесплатно ездить при предъявлении паспорта, но теперь времена поменялись и условия тоже.
Дрозденко заявил, что подобная мера действовала еще в 2020 году, но была не областной льготой, а временной договоренностью комитета по транспорту с компаниями-перевозчиками, на добровольной основе согласившиеся предоставить бесплатный проезд.
До 1 августа вопрос о введении бесплатного проезда пенсионеров в регионе должны решить и, вероятно, даже вывести его на законный уровень, заключил губернатор.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что граждане перебегают дорогу по диагонали из-за того, что не хотят делать круг и обходить все пешеходные переходы.