Петербуржцам рассказали, какие пешеходные переходы в городе не нужны

Зачастую граждане перебегают дорогу по диагонали из-за того, что не хотят делать круг и обходить все пешеходные переходы.

Помощь пешеходам обернулась риском ДТП

В Москве уже установили соответствующие переходы, которые приспособлены как раз для таких случаев, но в Петербурге, по мнению эксперта, таким заниматься не нужно. «МК в Питере» поговорили с главным специалистом дирекции по организации дорожного движения Петербурга Дмитрием Поповым и выяснили, почему подобные «зебры» могут быть опасны.

По словам Попова, пешеходные переходы в Москве не соотносятся с ГОСТом, так как они должны быть размечены точками, а не полосками. Таких в столице большинство. Также регулирование на дороге и ответственность участников дорожного движения в принципе пропадает.

Эксперт отметил, что при наличии диагональной «зебры» люди могут продолжит движение даже, если светофор уже показывает красный сигнал. При этом в ПДД нет инструкции, как в таком случае взаимодействовать водителю и пешеходу. Введение подобных пешеходных переходов — это провокация ДТП и нарушение ГОСТа, — отметил Попов.

«Если человека собьют, что мы водителю сказать должны? Что он человека на капот посадил, потому что он в мертвой зоне был? Именно поэтому в Петербурге такая московская дурость не повторяется», — с досадой объяснил эксперт.

А в Северной столице как?

В Санкт-Петербурге, конечно, тоже не без своих особенностей. Например, на переходе около метро «Елизаровская» одновременно загорается зеленый для пешеходов на всех сторонах. Так люди могут перейти по диагонали из-за стоящего транспорта, но и тут кроется своя опасность.

«Мы не говорим, что это хорошо, но заботимся о безопасности пешеходов, и длительность зеленого сигнала светофора», — заметил эксперт.

Как отметил Попов, это сделано для того, чтобы тот, кто самостоятельно рискнет идти по диагонали, смог это сделать без последствий. Также отмечается, что в городе, все же есть места, где существует диагональный пешеходный переход, например: на перекрестке Чкаловский — Ленина.

Аналогии между столицами

В свою очередь в Москве уже изменили 44 диагональных перехода. По словам Попова, ситуация схожа с той, которая получается в Северной столице из-за режима, когда светофор с одной стороны горит 45 секунд, а с другой — 35. Автомобилям при этом позволено выполнять поворот налево, не дожидаясь стрелки.

Здесь с одной стороны, по словам эксперта, есть гарантия поворота, но и слабое место. Так в случае сохранения поворота налево одному водителю, другому, ждущему завершения поворота, ориентиром будет служить сигнал, который закончится на 10 секунд раньше. В итоге произойдет столкновение.

В Петербурге такие схемы появились еще в 2001 году, но вскоре было решено запретить поворот налево.