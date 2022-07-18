Петербуржцам рассказали, какие пешеходные переходы в городе не нужны

Петербуржцам рассказали, какие пешеходные переходы в городе не нужны
Петербуржцам рассказали, какие пешеходные переходы в городе не нужны. Фото: Pxhere

Зачастую граждане перебегают дорогу по диагонали из-за того, что не хотят делать круг и обходить все пешеходные переходы.

Помощь пешеходам обернулась риском ДТП

В Москве уже установили соответствующие переходы, которые приспособлены как раз для таких случаев, но в Петербурге, по мнению эксперта, таким заниматься не нужно. «МК в Питере» поговорили с главным специалистом дирекции по организации дорожного движения Петербурга Дмитрием Поповым и выяснили, почему подобные «зебры» могут быть опасны.

По словам Попова, пешеходные переходы в Москве не соотносятся с ГОСТом, так как они должны быть размечены точками, а не полосками. Таких в столице большинство. Также регулирование на дороге и ответственность участников дорожного движения в принципе пропадает.

Эксперт отметил, что при наличии диагональной «зебры» люди могут продолжит движение даже, если светофор уже показывает красный сигнал. При этом в ПДД нет инструкции, как в таком случае взаимодействовать водителю и пешеходу. Введение подобных пешеходных переходов — это провокация ДТП и нарушение ГОСТа, — отметил Попов.

«Если человека собьют, что мы водителю сказать должны? Что он человека на капот посадил, потому что он в мертвой зоне был? Именно поэтому в Петербурге такая московская дурость не повторяется», — с досадой объяснил эксперт.

А в Северной столице как?

В Санкт-Петербурге, конечно, тоже не без своих особенностей. Например, на переходе около метро «Елизаровская» одновременно загорается зеленый для пешеходов на всех сторонах. Так люди могут перейти по диагонали из-за стоящего транспорта, но и тут кроется своя опасность.

«Мы не говорим, что это хорошо, но заботимся о безопасности пешеходов, и длительность зеленого сигнала светофора», — заметил эксперт.

Как отметил Попов, это сделано для того, чтобы тот, кто самостоятельно рискнет идти по диагонали, смог это сделать без последствий. Также отмечается, что в городе, все же есть места, где существует диагональный пешеходный переход, например: на перекрестке Чкаловский — Ленина.

Аналогии между столицами

В свою очередь в Москве уже изменили 44 диагональных перехода. По словам Попова, ситуация схожа с той, которая получается в Северной столице из-за режима, когда светофор с одной стороны горит 45 секунд, а с другой — 35. Автомобилям при этом позволено выполнять поворот налево, не дожидаясь стрелки.

Здесь с одной стороны, по словам эксперта, есть гарантия поворота, но и слабое место. Так в случае сохранения поворота налево одному водителю, другому, ждущему завершения поворота, ориентиром будет служить сигнал, который закончится на 10 секунд раньше. В итоге произойдет столкновение.

В Петербурге такие схемы появились еще в 2001 году, но вскоре было решено запретить поворот налево.

москва новости СПб пешеходный переход транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать ...
Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно ...
В лесополосе Тосненского района грибник нашел гниющий труп мужчины, ...
На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед
Во Фрунзенском районе задержали пасынка, сломавшего ребра своему неродному отцу
Покупателям товаров H&M объяснили план действий в случае покупки ...
В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил ...
В Ленобласти 69 местных жителей заразились коронавирусом за сутки