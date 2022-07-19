Эрмитаж упростил способ приобретения билетов для льготников

Эрмитаж упростил способ приобретения билетов для льготников
Теперь льготные категории граждан смогут быстрее приобрести билеты в петербургский Эрмитаж. Фото: Государственный Эрмитаж

Музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге упростил способ приобретения билетов для льготных категорий граждан. Новая услуга начнет действовать с сегодняшнего дня.

Жители и гости культурной столицы, относящиеся к льготной категории, смогут оформить бесплатные билеты для посещения музея в третий четверг месяца онлайн. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея «Эрмитаж».

При себе рекомендуется иметь паспорт и документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории. Билетор может проверить эти документы на входе в музей вместе с льготным билетом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о превращении Дворцового моста в караоке-площадку во время VK Fest. На створку моста во время его разведения вывели проекцию караоке.

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