В Петербурге участились случаи квартирного мошенничества

В Петербурге участились случаи квартирного мошенничества
Петербуржцам советуют не решать вопрос наследства или покупки квартиры без специалистов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

За последние годы количество уголовных дел по факту квартирного мошенничества стабильно растет. Рост преступлений, связанных с квартирными сделками, начал заметно увеличиваться с 2020 года на фоне пандемии.

Отмечается, что чаще всего мошенники для совершения злодеяний выбирают людей из малозащищенных групп населения — одиноких стариков, людей с ограниченными возможностями, алко- и наркозависимых или лиц с психическими заболеваниями. Жителям Петербурга рекомендуют проводить все жилищные сделки только в присутствии нотариуса.

Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В случае, если избежать попадания в мошенническую схему не удалось, петербуржцам советуют обращаться за помощью в суд — практика подтверждает успешность разрешения квартирного вопроса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможности появления новой льготы в Ленобласти для пенсионеров в общественном транспорте. Льгота затронет граждан от 75 лет и старше.

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