Осенью в Петербурге можно будет поклониться мощам Сергия Радонежского

Мощи Сергия Радонежского покажут в крупных городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Мощи Сергия Радонежского покажут в крупных городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Верующие петербуржцы смогут поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского в сентябре. Мощи святого привезут в Санкт-Петербургам в рамках 600-летия со дня их обретения.

Празднование обретения останков прошло в этот понедельник — была подготовлена музыкально-поэтическая программа. Государственный музей истории религии в честь праздника организовывает выставку «Игумен земли Русской Сергий Радонежский».

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подойти к мощам петербуржцы смогут с 25 по 28 сентября этого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможности оформления льготного билета в государственный музей «Эрмитаж» онлайн. Для посещения музея кроме билета необходимо будет иметь при себе документы, подтверждающие личность и принадлежность к льготной категории граждан.