В Петербурге предлагают наказывать тех, кто кормит уток хлебом

В Петербурге предлагают наказывать тех, кто кормит уток хлебом
Жители и гости Санкт-Петербурга продолжают кормить птиц хлебом, хоть это и вредно для них. Фото: pixabay

Судьбой уток в Санкт-Петербурге озаботился политический деятель, коммунист Сергей Малинкович. Он предлагает создать специальные гражданские отряды, которые будут защищать птиц от назойливого внимания туристов.

Причиной вымирания птиц становится неправильный рацион. Как считает коммунист Малинкович, городские патрули смогут отбирать хлеб у туристов, если те захотят попытаться накормить им водоплавающих.

Комитет по природопользованию тоже переживает за судьбу птиц. Они призывают гостей и жителей северной столицы не кормить уток хлебом, чтобы сократить их смертность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о трех мошенницах, которые украли из городской казны почти 12 миллионов рублей. Им был вынесен приговор в виде пяти и шести лет лишения свободы.

городской патруль кормление уток новости СПб Сергей Малинкович


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
К концу года в Санкт-Петербурге установят новые автобусные остановки
Больше трети россиян хочет ревакцинироваться от COVID-19
Юная петербурженка отправится в путешествие через Верхоянский хребет
Диетолог развенчала миф о пользе малинового варенья при простуде
На новой станции метро «Театральная» в Петербурге будет два выхода
В Кронштадте появится новая автостоянка
Путин планирует посетить главный военно-морской парад в Петербурге
В Петербурге благоустроили проспект Ветеранов