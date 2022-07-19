Суд Петербурга вынес приговор трем мошенницам

Петербуржские мошенницы за два года украли из бюджета 11,7 миллиона рублей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербуржские мошенницы за два года украли из бюджета 11,7 миллиона рублей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Три мошенницы были признаны виновными Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга. Осужденные совершили кражу из городской казны почти на 12 миллионов рублей.

Сотрудницы «Театрального дома» десять лет назад решили подзаработать нелегальным способом на проведении городских праздников. Мошенницы получали из городского бюджета больше денег, чем того было необходимо. Оставшуюся с праздников сумму организаторы праздников присваивали себе.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мошенницы получили наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы, несмотря на то, что свою вину они не признали.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о стрельбе из автомобиля в Ленобласти. Перед тем, как начать палить в воздух, подозреваемый ударил пожилую женщину.