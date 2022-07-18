В Староселье пенсионерка получила сотрясение из-за буйного мужчины с пистолетом

В Тосненском районе Ленобласти мужчина устроил пальбу в воздух из автомобиля после того, как ударил пожилую женщину. Подозреваемого удалось задержать.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в поселке Староселье Ленобласти у дома 70. В правоохранительные органы обратился мужчина, которые рассказал, что его мать ударил неизвестный, после чего, постреляв в воздух, покинул место происшествия. Дело было около 21:53.

У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Марку и номера автомобиля заявитель запомнил, о чем и поделился с сотрудниками полиции. Ввели план «Перехват», благодаря которому удалось поймать указанный автомобиль. Вот только за рулем сидел не тот человек, который приезжал к дому 70. Тогда молодой человек 2003 года рождения, находящийся за рулем, пояснил, что, речь идет о его отце, который сейчас находится на даче в поселке Староселье, 32 «а». Там правоохранители его и схватили.

Теперь мужчина проходит подозреваемым по произошедшему. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливается наличие у задержанного оружия.

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