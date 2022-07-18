В Тихвине подростку попало в лоб из пневматического оружия

В Тихвине подростку попало в лоб из пневматического оружия
В Тихвине подростку попало в лоб из пневматического оружия. Фото: Unsplash

В Тихвинском районе Ленинградской области 16-летняя девочка попала в больницу с травмой головы от пневматического оружия.

Как стало известно Gazeta.SPB, в подростка выстрелил неизвестный. Все произошло вечером 16 июля около 23:25 в садоводстве «Кайвакса» Тихвинского района. Злоумышленник воспользовался пневматическим оружием.

После этого несовершеннолетняя с инородным телом мягких тканей лобной кости в сопровождении отца обратилась за медицинской помощью в приемное отделение больницы. Затем девочку в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящий момент правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание стрелявшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге полиция Фрунзенского района ввела план «перехват» для задержания автомобилиста, стрелявшего из окна иномарки.

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