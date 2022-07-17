В Петербурге ввели план «перехват» после стрельбы на проспекте Славы

Полиция Фрунзенского района ввела план «перехват» для задержания автомобилиста, стрелявшего из окна иномарки.

Инцидент произошел в 14:30 на проспекте Славы по направлению от Софийской в сторону Бухарестской. Об этом сообщается в ВК-группе «Дорожный инспектор».

По предварительным данным, стрельбу устроили из белого автомобиля «Киа». Злоумышленник выстрелил несколько раз в воздух на светофоре, пока стоял на светофоре. На борту машины была наклейка «Аренда спецтехники. Самосвалы».

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители ввели план «перехват».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейский прострелил ногу напавшему на него мотоциклисту в Петербурге. Когда правоохранители оформляли документы, байкер внезапно побежал к мотоциклу за отверткой и набросился с ней на полицейского.