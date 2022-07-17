Полицейский прострелил ногу напавшему на него мотоциклисту в Петербурге

В Рыбацком сотрудник ДПС применил табельное оружие при задержании пьяного мотоциклиста. Байкера госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, все случилось ночью 17 июля напротив дома на Прибрежной улице. Наряд ДПС остановил для проверки мотоцикл «Сузуки». Полицейские заметили у 40-летнего водителя и его брата-пассажира признаки опьянения.

Когда правоохранители оформляли документы, байкер внезапно побежал к мотоциклу за отверткой и набросился с ней на полицейского. Инспектор ДПС достал пистолет и сделал предупредительный выстрел, но мотоциклиста это не остановило. Тогда сотрудник дорожной полиции выстрелил мужчине в ногу. После инцидента байкера госпитализировали.

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