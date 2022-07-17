Пилот упавшего в Ленобласти дельтаплана погиб

В Ленинградской области сегодня утром разбился дельтаплан. Пилот скончался на месте.

Крушение произошло в воскресенье в 8:10 утра вблизи деревни Глядино, что в Ропшинском сельском поселении. Предварительно установлено, что пилот не справился с управлением дельтаплана, в результате чего аппарат упал. Мужчина погиб. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Выяснением всех обстоятельств на месте происшествия будет транспортная прокуратура. Проверку также организовало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропавший на Камчатке вертолет Robinson обнаружили сгоревшим. На борту были двое пассажиров и пилот — российский биатлонист Игорь Малиновский. Союз биатлонистов РФ подтвердил гибель всех, кто был в вертолете.