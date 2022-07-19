Петербуржцам рассказали, почему не надо бороться с самокатчиками

Электросамокаты стали неотъемлемой частью жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Но далеко не всех жителей северной столицы радует сложившаяся ситуация — с начала сезона было подано около 800 тысяч жалоб на электросамокатчиков.

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал в беседе с «МК в Петербурге», почему считает абсурдом попытки борьбы с самокатами. Он отмечает, что такая история уже была с велосипедами в Советском Союзе. Но представить жизнь молодых современных петербуржцев без самоката уже невозможно.

Субботин считает, что сервисы каршеринга самокатов контролируют поведение пользователей и устанавливают ограничения скорости. Главным остается вежливость и взаимопонимание. Электросамокатчики должны внимательно следить за дорогой, а пешеходам стоит не злиться на тех, кто предпочитает современные технологии.