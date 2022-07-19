В Петербурге благоустроили проспект Ветеранов

На территории проспекта Ветеранов в Петербурге прошли работы по озеленению. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

На территории проспекта Ветеранов в Петербурге прошли работы по озеленению. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Завершены работы по благоустройству проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге. Работы были обусловлены заменой трубопровода на участке между улицей Тамбасова и Пионерстроя.

Монтаж сетей теплоэнергетики удалось завершить раньше запланированного срока — в июле вместо января. Территорию, на которой проводились работы, благоустроили и озеленили.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Работы по устройству трубопровода на проспекте Ветеранов были возобновлены в 2021 году с новым подрядчиком. В 2020 году работы были приостановлены из-за неисполнения обязанностей организацией подрядчиков.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о безопасных водных объектах в Санкт-Петербурге, пригодных для купания. Роспотребнадзор провел свыше 500 проб воды.