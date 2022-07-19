Роспотребнадзор рассказал, где в Петербурге безопасно купаться

Роспотребнадзор рассказал, где в Петербурге безопасно купаться
Петербуржцам советуют не купаться в озерах и водоемах, которые не соответствуют нормам. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Роспотребнадзор составил список безопасных для купания мест в Санкт-Петербурге. Только два водоема отвечают всем требованиям. Было проведено более 500 проб воды сотрудниками Роспотребнадзора.

По итогам качество воды соответствует всем санитарным нормам только в двух водоемах. Петербуржцам и гостям северной столицы советуют выбирать для купания Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе и озеро Безымянное в Красном Селе.

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Купание в остальных водных объектах может привести к инфекционным заболеваниям — острой кишечной инфекции, энтеровирусу и вирусному гепатиту.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об опасности кормления уток хлебом. Причины высокой смертности птиц в Санкт-Петербурге связывают с нарушением рациона.

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