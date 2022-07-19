В Кронштадте появится новая автостоянка

В Кронштадте автостоянка будет построена к 2023 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кронштадте автостоянка будет построена к 2023 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Около «Острова Фортов» в Кронштадте в Петербурге появится новая автостоянка и новая велодорожка. Территория стоянки составит 22,3 тысячи квадратных метров.

Для обустройства территории подрядчику будет необходимо провести комплекс инженерных изысканий. Работы планируется завершить уже к началу 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба комитета транспорта. Кроме автостоянки будет организована велодорожка длиной более пяти километров в 2024 году. Также будет спланировано три велосипедных переезда на Парашютной улице, перекрестке Долгоозерной и около Комендантского проспекта у метро «Комендантский проспект».

Ранее Gazeta SPb рассказывала о штрафах, выписанных пользователям электросамокатов в Санкт-Петербурге. Аккаунты почти 900 пользователей были заблокированы из-за нарушения правил движения.