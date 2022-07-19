Около двух тысяч пользователей электросамокатов в Петербурге получили штрафы

Часто петербуржцы жалуются на тех электросамокатчиков, которые ездят по двое на одном транспортном средстве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Часто петербуржцы жалуются на тех электросамокатчиков, которые ездят по двое на одном транспортном средстве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге с начала летнего сезона около двух тысяч пользователей электросамокатов через услуги аренды получили штрафы. Аккаунты почти 900 пользователей каршеринга самокатов были заблокированы за нарушение правил пользования транспортными средствами.

Как сообщают владельцы служб проката, к ним поступило около 800 жалоб с начала сезона на пользователей их услугами. В случаях, когда нарушение было серьезным, арендатора электросамоката наказывали и в некоторых случаях блокировали аккаунт.

Об этом сообщает заместитель главы Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков. Основными поводами для штрафов становится нарушение скоростного режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о вынесении приговора трем петербурженкам по факту мошенничества. Организаторы праздников украли почти 12 миллионов рублей из городской казны.