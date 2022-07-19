Юная петербурженка отправится в путешествие через Верхоянский хребет

Семья Илларионовых из Петербурга с детства прививает Миле любовь к природе и спорту. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Семья Илларионовых из Петербурга с детства прививает Миле любовь к природе и спорту. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Девятилетняя жительница Петербурга Мила Илларионова в 9 лет сумела покорить Эльбрус. Восхождение на высоту более 5 тысяч метров Мила совершила вместе со своим отцом Русланом в составе экспедиции. Только пять человек рискнули продолжить восхождение в условиях сильного ветра и нулевой видимости.

Интервью петербурженка Мила дала телеканалу «Санкт-Петербург». Как отмечает девочка, самым сложным для нее стала часть перед вершиной, где нужно прикреплять карабин к веревке. Это не первое путешествие Милы — в возрасте семи лет она взошла на гору Мерседарио в Аргентине, высота которой достигает 6 720 метров.

Мама юной петербурженки рассказала о дальнейших планах. Всей семьей они собираются отправиться в месячную экспедицию через Верхоянский хребет. Маршрут будет состоять из 170 километров пешеходного маршрута и 330 километров слава.

Мила профессионально занимается в секции скалолазания. Она пошла по стопам своего отца, который является профессиональным альпинистом.