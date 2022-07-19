Адвокат поделился подробностями дела об избиении петербурженки до полусмерти

Петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы за избиение своей подруги, отказавшей ему в финансовой помощи. Девушка была вынуждена перевести деньги преступнику, опасаясь за свою жизнь.

Как сообщает «МК в Петербурге», потерпевшая смогла убежать от злоумышленника, после того как выполнила его требования. Девушка была госпитализирована с повреждениями слизистой в состоянии после удушения. В социальной сети пострадавшая поделилась фотографиями полученных гематом — все тело девушки покрыто черными синяками. Петербуржец таскал пострадавшую за волосы, бил ботинками и несколько раз ударял головой о мебель. Агрессора удалось задержать, ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.

Адвокат пострадавшей Константин Ерохин поделился подробностями хода расследования. На данный момент петербуржец находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. До случившегося злоумышленник украл у пострадавшей золотые украшения и выпрашивал деньги, взятые в кредит, которые спускал на игры. В данном деле адвокат также разглядел признаки статьи о мошенничестве. Ерохин отметил, что данное дело должно послужить уроком для других пар, в которых жертвы боятся сразу заявлять в полицию о фактах насилия или мошенничества. В тех ситуациях, когда на злоумышленника уже были заведены административные дела, сотрудники правоохранительных органов будут подходить к ситуации серьезнее.