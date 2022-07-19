Дизайнер поделилась впечатлениями от новых автобусов в Петербурге

Дизайнеры обозначили яркий лазурный цвет новым цветом сезона весна-лето 2022 года. В Петербурге решили не отставать от трендов — новые автобусы покрашены в актуальный для летнего сезона цвет.

Дизайнер интерьеров, декоратор и художник Светлана Лебедева рассказала о своих впечатлениях от новых автобусов в беседе с «МК в Петербурге». По мнению Лебедевой, лазурный цвет вызывает у людей приятные ассоциации с чем-то легким и воздушным. С психологической точки зрения пассажирам будет приятнее пользоваться общественным транспортом за счет положительных впечатлений, вызываемых оттенком голубого. Данный цвет также может стать отличительной чертой общественного транспорта Санкт-Петербурга.

В автопарке введены в эксплуатацию уже более 2,4 тысяч лазурных автобусов. Они заменяют устаревшие маршрутки, которые уже не справляются с пассажирским потоком. Благодаря реформе весь общественный транспорт стал социальным, благодаря чему жители Петербурга смогут в любой момент пользоваться льготами и тарифом «60 минут», который позволяет существенно сэкономить на поездках.