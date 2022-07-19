Почти все билеты из Петербурга в Хельсинки до сентября на автобусные рейсы раскуплены

Почти все билеты из Петербурга в Хельсинки до сентября на автобусные рейсы раскуплены
Снятие коронавирусных ограничений стало для петербуржцев поводом отправиться в Хельсински. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Почти все билеты на автобусные вплоть до сентября из Петербурга в столицы Финляндии и Эстонии раскуплены. Спрос значительно вырос после снятия властями РФ всех коронавирусных ограничений.

До конца этого месяца билетов в близлежащие к Петербургу страны Евросоюза не осталось. Ближайшая дата, на которую еще можно найти свободные билеты, — 10 августа.

Об этом свидетельствуют данные популярных автобусных перевозчиков Lux Express и «Эколайнс». После открытия границ между Россией и Финляндией, жители Петербурга начали массово пытаться пересечь границу. Большей части путешественников пришлось вернуться домой.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о новых социальных автобусах в Санкт-Петербурге. Лазурные автобусы пришли на замену устаревшим коммерческим маршруткам.

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