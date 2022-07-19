На развязке КАД с Таллинским шоссе введут ограничение движения

Ограничение движения будет введено на развязке КАД с Таллинским шоссе сроком на месяц. Это связано с заменой деформационных швов с 10 августа по 7 сентября.

По очереди будут перекрывать одну из полос на седьмом съезде, который ведет к Ленинградской области. На трассе установят соответствующие дорожные знаки и световую сигнализацию.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сначала в круглосуточном режиме пройду работы по замене швов на одной половине проезжей части, а затем на другой.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о выросшем ажиотаже на билеты из Петербурга в столицы Эстонии и Финляндии. Это связано со снятием для россиян всех ограничительных мер против коронавирусной инфекции.