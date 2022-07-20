Петербуржцев предупредили о порывистом ветре

Петербуржцев предупредили о порывистом ветре
Петербуржцев просят быть внимательными и не ходить возле деревьев и рекламных щитов. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге сегодня ожидается порывистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Небо над северной столицей временами будет затянуто тучами. Синоптики ожидают осадки в виде дождей к вечеру среды. Ночью термометр покажет до 16 градусов тепла.

Об этом сообщают данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Водителям советуют не парковать машины возле деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о проведении в трех районах Петербурга испытаний теплосетей. Сегодня и завтра будут проверены трубы на прочность и плотность — температура воды в трубах не превысит 40 градусов.

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