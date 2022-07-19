В трех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

Петербургских волителей заранее просят не оставлять машины рядом с зонами проверки. Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Петербургских волителей заранее просят не оставлять машины рядом с зонами проверки. Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

В трех районах Санкт-Петербурга 20 и 21 июля пройдут испытания труб на прочность и плотность. Этим будет заниматься компания «Теплосеть Петербурга», которая отвечает за состояние труб.

На момент испытаний температура воды в трубах не превысит 40 градусов. Жителей северной столицы просят не приближаться к местам вытекания воды и не заходить за ограждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». Предстоящие испытания помогут обнаружить слабые места теплосетей в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об ограничении движения на развязке КАД с Таллинским шоссе продолжительностью на месяц. Такие меры связаны с заменой деформационных швов с 10 августа по 7 сентября.