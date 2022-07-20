На КАД произошло смертельное ДТП с участием четырех машин

По факту произошедшей в Петербурге на КАД аварии проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По факту произошедшей в Петербурге на КАД аварии проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло в районе 25-го километра вчера вечером.

В аварии столкнулись четыре попутных автомобиля. В результате столкновения в одной из машин погибла женщина.

Очевидцы рассказали о произошедшем в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о введение ограничений движения на развязке КАД с Таллинским шоссе. Это связано с заменой деформационных швов с 10 августа по 7 сентября.