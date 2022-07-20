Петербуржцы не смогут оформить финскую визу до сентября

Вплоть до сентября все места на оформление финской визы в Петербурге заняты. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Вплоть до сентября все места на оформление финской визы в Петербурге заняты. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Спрос на оформление финской визы среди петербуржцев повысился после снятия в России всех коронавирусных ограничений. Это привело к тому, что свободных мест в визовых центрах на оформление документов не осталось.

Все места на получение финской визы заняты вплоть до сентября — на август записаться уже сейчас невозможно.

Об этом сообщает Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Петербуржцам рекомендуют проверять сайт на наличие свободных мест — окошки могут появиться в случае, если кто-то откажется от оформления или перенесет дату.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о почти закончившихся билетах на рейсовые автобусы Lux Express и «Эколайн» из Санкт-Петербурга в столицы Эстонии и Финляндии. После снятия коронавирусных ограничений жители Петербурга стали массово пытаться пересечь границу.