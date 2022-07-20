В центре Петербурга нерпенок решил отдохнуть среди людей

В центре Петербурга нерпенок решил отдохнуть среди людей
Жители Петербурга не в первый раз за это лето становятся свидетелями выхода нерп к людям. Фото: screenshot/группа «ВКонтакте», «Спасение нерп 699-23-99»

В Петроградском районе Санкт-Петербурга вчера вечером нерпенок решил выйти к людям и переночевать на набережной реки Карповка. Это уже не первый случай, когда ластоногие отдыхают среди местных жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в группе Фонда друзей балтийской нерпы в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники фонда успокоили местных жителей — животному ничего не угрожает, малыш абсолютно здоров. Петербуржцы с пониманием отнеслись к такому соседству и не беспокоили нерпу во время отдыха.

Утром после отдыха детеныш спокойно вернулся в акваторию реки и отправился на охоту. Сотрудники фонда поблагодарили горожан за проявленную сознательность по отношению к зверьку.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о вреде, который наносит уткам кормление хлебом. Петербуржцев просят не нарушать птичий рацион, а коммунист Сергей Малинкович предлагает создать гражданские отряды, которые будут это контролировать.

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