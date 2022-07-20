Петербургские бизнесмены получили отсрочку по арендным платежам

Бизнесмены смогут воспользоваться отсрочкой по оплате аренды в Петербурге в этом году. Фото: unsplash

Бизнесмены смогут воспользоваться отсрочкой по оплате аренды в Петербурге в этом году. Фото: unsplash

В Петербурге часть бизнесменов получили отсрочку по арендным платежам за третий квартал этого года. Такие меры послабления были приняты на фоне антироссийских санкций, введенных Западом.

Данная льгота будет позволена 45 видам предпринимателей. Среди них есть представители сфер IT, логистики, строительства, спорта, культуры.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Для того, чтобы воспользоваться отсрочкой по третьему кварталу, нужно заполнить и отправить заявление КИО онлайн или через почту.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о возможности, представленной городом, крупным инвесторам — теперь застройщики могут не согласовывать план земельной застройки. Такие меры будут действовать для девелоперов, готовых вложить в проект от семи миллиардов рублей.