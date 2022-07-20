Крупным инвесторам в Петербурге позволят самостоятельно менять ПЗЗ

Крупным инвесторам в Санкт-Петербурге разрешат самостоятельно менять план земельной застройки без проведения общественных слушаний. Такие меры будут действовать для девелоперов, готовых вложить в проект более семи миллиардов рублей.

Также нововведение коснется федерального строительства, объектов по программам Петербурга и по строительству производств в рамках импортозамещения. Данный акт будет действовать до конца 2022 года и должен сократить сроки строительства, что особенно важно для ввода жилья в эксплуатацию, ответственность за которое несет город.

О принятии акта на рабочем заседании сообщили в Смольном. Мнение экспертов по данному вопросу разделились — часть инициативу поддержала, другая же часть опасается за то, что мнение жителей Петербурга не будет учитываться при строительстве.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о строительстве станции метро «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге. Работы по возведению основных конструкций завершены уже на 89 процентов.