На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге достраивают основные конструкции

На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге достраивают основные конструкции
Всего в Петербурге планируется построить 21 новую станцию к 2031 году. Фото: Метрострой Северной столицы

Основные конструкции строящейся станции «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге готовы на 89 процентов. Завершить строительство трех новых станций метрополитена планируется к 2024 году.

Помимо станции «Юго-Западная» проводится сооружение основных конструкций на станциях «Путиловская» и «Горный институт». Работы на «Горном институте» практически завершены, в то время как на «Путиловской» готовность оценивается в 65 процентов.

Об этом сообщает глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Он отмечает, что у города заключен контракт с «Метростроем Северной столицы» на возведение 37 объектов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о третьем этапе транспортной реформы в Санкт-Петербурге. Коммерческие маршрутки были полностью заменены на социальные автобусы городского транспорта, в которых действуют все льготы для пассажиров.

метрополитен новости СПб Юго-Западная


 

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На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге достраивают основные конструкции
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