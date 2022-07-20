Петербуржцам рассказали о темпах развития транспортной инфраструктуры

В Санкт-Петербурге приступили к реализации третьего этапа транспортной реформы, в рамках которой весь общественный транспорт уже стал социальным. До конца года в городе появится 370 новых современных остановочных пунктов.

Как сообщает Neva.Today, в планах было обновить всего 200 остановок наземного общественного транспорта. Но в результате постановления, выпущенного губернатором Санкт-Петербурга, к июлю уже было построено 240 новых остановочных пунктов. До конца года планируется возведение еще 130.

Это не станет итоговым числом обновленных остановочных пунктов — в 2023 году будет установлено еще 150 павильонов. На данный момент ведется их проектирование.

Основная проблема наблюдается в молодых районах. Там за остановки ответственность несут застройщики жилых комплексов. Планируется, что новые остановки будут появляться одновременно с введением зданий в эксплуатацию.