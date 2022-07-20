Сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды

Сады и скверы Петербурга будут закрыты, чтобы избежать несчастных случаев. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

Сады и скверы Петербурга будут закрыты, чтобы избежать несчастных случаев. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

Сегодня доступ в сады и скверы Санкт-Петербурга ограничили в связи с усилением ветра. С утра был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев. Жителям и гостям Петербурга рекомендуют осторожно гулять по городу и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Уже закрыт доступ в Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Скорость ветра может достигнуть критического значения, как сообщают синоптики.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об отмене рейсов «Метеор» из Санкт-Петербурга в Петергоф. Причал Петергофа также закрыт.