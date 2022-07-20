Рейсы «Метеоров» в Петергоф отменены из-за непогоды

Движение «Метеоров» из Санкт-Петербурга будет восстановлено после снятия желтого уровня погодной опасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Движение «Метеоров» из Санкт-Петербурга будет восстановлено после снятия желтого уровня погодной опасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Рейсы «Метеоров» в Петергоф из Санкт-Петербурга были отменены из-за сильного ветра. Порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду.

Причал Петергофа в связи с «желтым» уровнем погодной опасности был закрыт. Жителей и гостей Петербурга просят быть внимательными во время прогулок и не стоять возле деревьев и шатких конструкций.

Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника «Петергоф». Добраться до Петергофа можно другим общественным транспортом — на автобусах или электричках.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об оформлении финских виз в Петербурге — до сентября все места в визовых центрах заняты. Петербуржцам рекомендуют проверять сайт на наличие свободных мест — окошки могут появиться в случае, если кто-то откажется от оформления или перенесет дату.